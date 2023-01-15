2023 ASICS RELAY亞瑟士接力賽由Team ASICS選手温連忠、楊皓評、江彥綸及賴庭萱組成的ASICS SPEED隊，以1小時10分8秒的成績奪得冠軍。（亞瑟士提供）

2023 ASICS RELAY亞瑟士接力賽15日在國立屏東科技大學熱血開跑，賽事結合路跑及戶外探索體驗，由Team ASICS選手温連忠、楊皓評、江彥綸及賴庭萱組成ASICSSPEED隊以1小時10分8秒奪得冠軍。

ASICS RELAY重視每一棒接力的團結精神，由每隊4人，其中至少1人必須是女性，4名隊員齊心接力，完成長度共計20.4公里（4.7公里、5.1公里、5.1公里、5.1公里）的賽程，ASICSSPEED隊最終順利奪冠，陣中唯一女生選手賴庭萱賽後表示：「這次賽道雖然有上坡增加難度，但是想到隊友還是一樣保持均速，所有人都說很怕被別隊追上而不敢掉速，最終是靠大家合作才能獲得冠軍」。

由「鐵人一哥」張團畯擔任隊長的ASICS SUPER隊，與Team ASICS選手張綺文、鄧新詮、張家豪聯手以總成績1小時10分45秒獲得亞軍，張團畯回應：「我給隊友們打100分！大家都表現得很好，很開心可以來到屏科大跟隊友們一起跑步，並欣賞沿路的校園美景。」

本屆賽事也有許多熱愛跑步的跑者們參加，其中包含屏科大地主隊與外籍學生組成的師生組、林敬倫粉絲組、兔年兔女郎全女生組等有趣隊伍，參賽者中也包含在2022年台北馬國內女子組獲得冠軍的雷里莎，第一次參加ASICS RELAY的雷理莎和隊友都說：「和隊友們是第二次參加接力賽，跟自己獨自跑的感覺相當不同，很享受在接力賽中可以跟隊友們接力、互相幫助的感覺，彼此都想著再多撐10秒，創造佳績。」