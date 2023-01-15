新科美女議員劉珊伶，也請大師題字，推出個人文創春聯，同樣超吸睛。（劉珊伶提供／吳建輝彰化傳真）

春節倒數，許多地方廟宇、政治人物等都會發放春節小紅包袋、春聯等喜慶小物，彰化縣議員曹嘉豪就推出與自己姓名諧音的「朝家好」春聯，象徵朝著家庭更美好的寓意，吸引許多民眾爭搶；另外新科美女議員劉珊伶，也請大師題字，推出個人文創春聯，同樣超吸睛。

今年第三度連任的彰化縣議員曹嘉豪，每年都會準備創意春聯、結緣紅包袋等春節小物與民眾分享，今年推出「朝家好」春聯，與他的名字「曹嘉豪」同音，令人印象深刻，不僅有祝福的寓意在，還達到宣傳的效果。

曹嘉豪表示，這個巧思是他自己想的，每年選舉都要想一些「梗」與民眾互動，「朝家好」不僅是祝福所有民眾，一家團圓年年更好，也代表整個彰化縣，不管是老年長照、育兒照護、青年創業等，一起讓我們的家彰化更好。

曹嘉豪說，發放春聯除了能夠祝福民眾之外，也能拉近與民眾的距離，搏感情，今年他限量印製500份，數量有限想要的民眾要搶要快，另外服務處也有前總統馬英九、新北市長侯友宜等民眾喜愛的春聯，一樣都有限量。

劉珊伶表示，感謝鄉親的支持，讓她有機會為民發聲，今年推出的個人春聯有兩款，長方形的由埔心鄉書法老師賴如勳題字，另外文創版正方形的春聯，圖畫部分是由她唸溪湖高中的同學Summer December設計的，手繪Q版人像，跟兔子擊掌，模樣相當可愛。

劉珊伶說，今年第一次印製算是試水溫，因為不知道人氣怎麼樣，所以印製不多，數量有限，一樣送完為止，拿到我的春聯記得一定要貼出來，祝福所有彰化鄉親，新的一年「錢兔似錦」、「鴻兔大展」。