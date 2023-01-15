【全程字幕】父親遭王浩宇影射「背骨」 王世堅猛酸「小咖咖」：不屑跟被唾棄的人吵 @ChinaTimes ​

民進黨桃園市前議員王浩宇昨（14）日在臉書提到，台北市議員王世堅的父親，其實就是知名電玩、電影《返校》的故事原型，稱他出賣同學後飛黃騰達。對此，同為白色恐怖的政治受難家屬、王世堅辦公室主任沈志霖認為，任何政治鬥爭，都不應該牽扯無辜且已過往的家人。

民進黨第17屆黨主席補選今日登場，沈志霖在臉書表示，今天本應是民進黨最團結的一天，但身為白色恐怖政治受難家屬，他忍不住有話要說。沈志霖指出，因為他其中一個工作身分，近日有很多朋友給他多元的意見與想法，他都尊重、消化並思考，有則改之、無則加勉。

「王浩宇不懂的是，任何黨國威權時代下的政治受難者，都是受害者，沒有人是贏家！」沈志霖透露，他的外公除了是陪伴他長大的家人外，同時也是白色恐怖的政治受難者，而任何政治上的鬥爭，都不應該牽扯到無辜且已過往的家人，任何政治動機與攻防都沒有偉大到可以扭曲轉型正義的意義，「今天是民進黨最應該團結的一天，希望有心人士到此為止！」

王浩宇昨日在臉書稱，王世堅父親王明德就讀台大期間參與「讀書會」，為追女生將「禁書」送出，結果對方隨意亂丟被查獲，最後王明德咬出同學及謝雪紅等人，為黨國立大功，僅輕判感化教育，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達。」