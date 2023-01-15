民進黨立委高嘉瑜日前陪同副總統賴清德參與「向黨員報告」政見發表會，期間遭現場黨員嗆聲的風波持續延燒，而她昨（14）日也在政論節目上首次談論活動當時的心境。

高嘉瑜昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，她最初接到黨員說明會的邀請時，曾一度猶豫要不要去，因為去了一定會被罵，但因為其他的場次都有立委到，若自己不去，可能會被作文章、挨批不團結，因此最後還是硬著頭皮去，要聽聽大家的想法。

高嘉瑜接著說，她本就有預期可能會在活動現場被罵，但現場的激烈程度，還是超出她的預料之外，坦言當下有點不知道該怎麼辦，但都已經跟現場參與的黨員打了招呼，「難道我要夾著尾巴離開嗎？」

高嘉瑜直言，黨員在活動現場會有這樣的發洩，可能代表了他們的長期不滿，但作為民意代表，不同的聲音都應該要去了解，由於這些黨員最挺、最愛護民進黨，他們的聲音一定會比淺綠或中間選民強烈，必須要去了解和傾聽。

高嘉瑜表示，此場說明會就是去了解黨員們的想法，她也沒有想太多，在整個過程裡只覺得自己要堅強，因此對整場說明會並無太多想法。另外，高嘉瑜還透露，該場說明會雖然有很多黨員嗆聲，但也有許多人對她投以溫暖、疼惜的眼光，並且安慰和鼓勵她，「我當時得到的感動比較多」。