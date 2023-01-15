副總統賴清德參選民進黨主席，昨晚回台南舉行壓軸黨員座談會，表達對台南近來發生的這一切很痛心，更痛恨黑金，從市長、立委、議員「屁股幾支毛，大家都知道，哪有條件說黑金」，直指黨內互相攻擊，親痛仇快。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝今天表示，賴清德是在裝睡，黑金在台南是事實，不是黨內互鬥。

蔡育輝說，民進黨在台南執政30年，黑金在台南是事實，不是黨內互鬥。他說，民進黨前中執委郭再欽非法掩埋爐碴，圖利21.6元億遭起訴，又介入光電及市府很多工程，賺黑心錢，這不是黑嗎？台南市區漁會理事長林士傑早年曾涉及槍砲彈藥管制條例，這次正副議長選舉因妨害投票遭檢察官收押，這些都是事實。

蔡育輝也說，賴清德即將擔任民進黨主席，但賴昨天在台南的座談可以看出他是在裝睡，他說，民進黨標榜清廉勤政愛鄉土，綠色執政品質保證，這是台灣人為什麼要支持民進黨的原因，他話鋒一轉，民進黨對於黑金，不要說是在野黨的攻擊，再不反省，未來台灣人只會認為民進黨是「綠色執政、貪汙保證」、「綠色執政，黑金政治」。

蔡育輝也反問，從郭再欽、林士傑、前經發局長陳凱凌涉貪及88槍仍未破案，這些難道都是抹黑嗎？呼籲賴主席反省，不要把這些說成是在野黨的攻擊。