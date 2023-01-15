水保局精選全台12間精品咖啡推出第一杯咖啡禮盒，即日起至2月份家樂福影響力概念店台北內湖、台北重慶、台中西屯店限量快閃販售。（馮惠宜攝）

搶攻年節送禮市場，農業委員會水土保持局集結南投、嘉義以及雲林地區12家台灣咖啡莊園業者推出「第一杯咖啡禮盒」，今（15日）更前進家樂福台中西屯impact概念店宣告要快閃販售一個月，水土保持局南投分局分局長陳榮俊指出，期待透過與家樂福集團合作，讓精品咖啡更貼近都會區的民眾，讓台灣精品咖啡可以成為國人品咖啡的首選。

水保局南投分局15日舉辦「食際行動，力挺台灣精品咖啡」，邀請來自雲林、嘉義的咖啡莊園與職人現場手沖咖啡，讓民眾品嚐來自台灣高山雲霧滋養的精品咖啡，並且透過咖啡莊園主的分享介紹，帶領大家深入探索咖啡迷人的魅力。

陳榮俊說，台灣因為擁有適合咖啡生長的地理環境，也是世界上少數兼具生產及烘焙銷售等一條龍的產銷合一地區，這次精選12家咖啡莊園豆，CQI認證分數均達83分以上，其風味有果香、花香、酒香、可可香氣等，在第一杯咖啡禮盒中皆可以品嚐到。

家樂福企業永續經理林夢紹指出，永續長表示，家樂福近年積極推動食物轉型計畫，為響應SDG的永續目標，從2019年成立第一間家樂福影響力概念店，很高興能與水保局攜手推動台灣精品咖啡，盼以此合作模式讓更多人容易購買台灣精品咖啡，且支持台灣在地產業，減少食物里程及碳足跡。

陳榮俊也說，水保局南投分局也推出16條以咖啡莊園為主題的體驗，從南投國姓、雲林草嶺及嘉義阿里山出發，體驗周邊的自然美景與山林風情，每一條路線都能透過品嚐在地不同咖啡品種、後處理技術等，將咖啡文化融入於體驗旅遊、餐飲及生活中，搭配遊客親手烘製、手沖等體驗DIY，讓台灣精品咖啡旅遊深入人心。