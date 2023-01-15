台東陳姓台鐵小包水電工去年9月上旬，執行台鐵工務時遭電擊意外死亡，遺留近70歲母親、遺孀及3女1子，長女18歲，么女年僅2餘歲，生活陷入困境， 縣長饒慶鈴15日至陳家，將保險理賠金30萬元支票送交家屬，並贈送春節禮品，協助他們度過年關。

陳民遺孀洪婦向饒慶鈴說明，先生工作時是自營水電工程，去年9月4日至工地到傍晚遲遲未歸，手機一直未聯繫上，萬分心急地尋找，次日再赴工地赫然發現陳手握電動破碎機倒臥工地集水井，已明顯死亡，因陳正值壯年又無重大疾病史，法醫判定後為電擊意外死亡。

饒慶鈴表示，台東縣與中國人壽、南山人壽合作開辦微型團體傷害保險，3年來累計為全縣3萬2652位弱勢縣民提供基本意外保障。為讓弱勢縣民安全保障不中斷，今年起低收中低收微保年齡上限從65歲擴大至75歲，感謝保險公司無私提供承諾與支持，持續守護臺東。

社會處長陳淑蘭指出，目前弱勢微型保險對象為全縣15至75歲（身障者至70歲）的低收、中低收及身心障礙者，社會處與保險公司會主動對符合名冊進行比對加保，自開辦以來截至本月，縣民因意外致理賠共有9案，共計理賠金額252萬元。

社會處提醒納保對象，如有理賠情事發生，應於10日內將意外事故及傷害狀況主動聯絡告知台東縣政府社會處社會救助及社工科或中國人壽、南山人壽，另外，如有微型保險問題，可撥中國人壽0800-098889、南山人壽微保專線02-8752-1920、客服專線0800-020-060、縣府社會處社會救助及社工科089-350731轉231諮詢。