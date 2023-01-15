大學學測連考三天，一名高中畢業20年的男網友表示，今年也報考學測，昨日考英文選擇題用自創的「科學方式解題」，讓他瞬間寫完考卷，考完無意間聽到坐在他隔壁的同學「參考」他的答案，還自信滿滿說「上台大了啊！」令他哭笑不得說，「我20年前英文聯考滿分100，我才考6分，保重啊！同學」，貼文讓網友全笑翻。

原PO昨（14）日於論壇《Dcard》指出，高中畢業近20年，今年因某些原因報考學測，但他已20年沒念書，對學測要考的內容一無所知，什麼都寫不出來，甚至連早上要考英文還找不到考場，鐘響後5分鐘才進到教室。

原PO表示，以前學生時期考英文都是用科學方式解題，不會寫的選擇題都看最後一個單字的字母數量，然後除以選項，得出來的餘數是1就選A，是2就選B，依此類推，因此他很快就寫完考卷。他考完英文後坐在操場發呆，聽到兩名同學在聊天，同學A對同學B說，「剛剛考英文有個年紀像老師的男生到場考試，我坐他旁邊，看他寫超快的，字又很大，我直接『參考』他的答案，超爽的！」同學B回應說「太爽了吧！上台大了啊！」

原PO認為同學A作弊還大聲說出來太囂張，轉頭看同學A的長像，結果發現對方是坐在自己旁邊的考生，所以同學A說的「像老師的男生」指的就是原PO，他在心理OS，「原來你們說的英文高手是我啊？我20年前英文聯考滿分100，我只考6分，希望神保佑你的英文，或是去升台大補習班吧！同學保重啊！」

貼文曝光，網友也笑翻，「笑死XDDD 恭喜台大了」、「作弊真的可恥，願作弊的學弟妹們保重」、「希望他看到這篇」、「還想作弊啊？活該啊」、「卡後續分數，這樣就知道那個學生有多慘了」、「笑死哈哈哈」、「他如果『參考』了，還沒發現答案有錯，那說明他本身也沒在認真讀書吧」。