桃園市竹圍漁港魚產品直銷中心，過年前生意相當好。（桃園區漁會提供／蔡明亘桃園傳真）

農曆春節連假將至，桃園市竹圍漁港與永安漁港，最近迎來採買年貨高峰期，儘管過年前白鯧、透抽與烏魚子等食材都漲價，生意仍相當好，許多攤位都大排長龍十分熱鬧。不少民眾也開始規畫走春行程，桃園2大漁港生鮮漁市將於除夕當天提早打烊，過年期間正常營業，邀請民眾來漁港走春，適合全家大小一同賞海景、吃海鮮。

桃園區漁會總幹事陳義成表示，竹圍漁港魚產品直銷中心21日除夕當天將提早1小時，於晚間6時打烊，春節連假期間全年無休，約上午9時營業至晚間7時。歡迎民眾來竹圍漁港看飛機起降、品嚐美味海鮮，還有浪漫彩虹橋與夕陽海景，適合來趟走春半日遊。

中壢區漁會總幹事黃德汶說，永安漁港觀光漁市除夕下午3時提早打烊，過年期間都正常營業，約上午7時營業至晚間7時許。除漁市外，一旁還有永安海螺文化體驗園區可拍照打卡，在綠色隧道騎單車悠遊，適合一家大小同樂。

往年春節連假，竹圍與永安漁港都會迎來大量遊客，不過，漁會也提到，天氣是影響民眾出門意願關鍵，希望天公作美，為過年帶來好天氣，歡迎民眾過年期間可到桃園2大漁港來場輕旅行，賞美景、吃海鮮、拍美照一次滿足，度過悠閒年假。

桃園市宋姓民眾提到，過年會帶小孩子去永安漁港玩，一旁就是新屋綠色隧道，是親子騎單車走春好選擇；方姓民眾也說，過年一定會吃魚，漁港有最新鮮魚貨，往年都會與家人去逛，買回家慢慢料理，已成家中過年團聚固定行程。