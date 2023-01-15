台中警方提供建國市場進出場動線圖，加強周邊交通疏導措施。（台中市警第三分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市東區三井LaLaport搶在春節前夕，將於17日試營運，旁邊又是建國市場，搶買年貨加上百貨商場將開賣，警方預期將湧入大量人、車潮，將加派警民力在周邊交通疏導措施，並加強取締周邊道路的違停車輛。

目前周邊道路除樂業二路為兩線道，其餘復興東一街、進德路與忠孝路均為四線道，臺中市政府警察局第三分局為降低可能造成的交通衝擊，期前規畫周邊交通疏導措施，並提出相關因應對策如下：

警方指出，往三井LaLaport：商場停車場入口位於復興東一街，為區分進場及離場行車動線，利用外側車道佈設交通錐設置停車場進場車道，區分通過性車流及進場車流動線，並以進德路為界避免與建國市場車流交織，請民眾配合交通指揮人員引導，加速進離場，避免壅塞。

警方表示，往新建國市場：建國市場停車場由進德路509巷入場，樂業二路出場，為避免與LaLaport車潮交織，將於進德路（樂業二路至忠孝路段）佈設交通錐及連桿，禁止商場側車流進入建國市場造成壅塞，另樂業二路沿線禁止臨時停車，警方將取締違停。

警方指出，為因應逛街與採辦年貨人潮，過年期間，警方於周邊道路編排5名警力及13名義交人員進行疏導，確實管制路口淨空，使民眾能順利進出停車場，並視現場狀況機動調整疏導作為，確保周邊交通順暢。

警方提醒，三井LaLaport鄰近中部地區的交通樞紐台中火車站步行僅約6分鐘，沿途可欣賞帝國糖廠湖景，另例假日三井購物中心提供接駁車；若自行駕車前往，請記得口訣「順時針右轉入場」，遵照號誌、標誌及標線指示通行，配合員警交通管制措施及義交指揮。

台中市警第三分局長楊川說，滾動式修正交通維持計畫，警方將協同購物中心及建國市場業者持續評估現場交通狀況，並將於營運開始後，滾動式修正交通維持計畫，以符合實際需求。呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，確實遵守交通規則。