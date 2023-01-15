台中榮總結合中興大學後醫系到信義鄉進行部落義診。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮總到信義鄉進行偏鄉義診，更攜手中華電信透過5G企業專網在部落進行義診，遇複雜病症，立刻啟動行動醫療會診。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

春節前夕，台中榮總院長陳適安率領醫療團隊到南投信義鄉進行寒冬送暖，更攜手中華電信透過5G企業專網在部落進行義診，把醫學中心等級的醫療服務帶進偏鄉，遇複雜病症，立刻啟動行動醫療會診。

陳適安今（15日）一早6時率60位的醫療團隊進入南投信義鄉，除在羅娜教會球場搭設診間、遮雨棚，為部落居民提供定點義診醫療服務，同步也安排醫療小組對不便於行的民眾提供居家醫療訪視，即時以5G網路連線院內查詢相關就醫資料，並當場完成居家醫療訪視記錄。

此行也首度結合中興大學學士後醫學系18名學生加入義診行列，參與的陳同學說，透過這次部落義診機會，提早到民眾的生活場域進行醫療見習，也真切的感受醫者的使命與精神。

陳適安也說，偏鄉居民的醫療照顧是中榮的重大政策與任務，不要讓他們因醫療資源缺乏而延誤就醫，而透過結合醫學生的學習安排，讓這次偏鄉義診，更增經驗傳承與培育後進的長遠意義。