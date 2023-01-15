立法院長游錫堃今（15日）以創辦人身分受邀出席「新春揮亳送春聯」活動，大展身手寫了「展」字。（吳佩蓉攝）

農曆春節將近，宜蘭縣仰山文教基金會首次與台北市宜蘭同鄉會共同舉辦「新春揮亳送春聯」活動，立法院長游錫堃今（15日）以創辦人身分受邀出席，大展身手寫了「展」字，希望能傳承年節文化。游表示，將於年後舉辦「台灣民主蘭城尋蹤」計畫，讓大家知道宜蘭在台灣民主史上如何扮演著舉足輕重的角色。

為保留及傳承宜蘭傳統春節文化，仰山基金會特地邀請7位書法名家游錫賢、梁麗美、張慧淳、林菲滿、賴棟材、蔡維謙、康靜純，與在地鄉親一起寫春聯；並與游錫堃各別寫一個字，組合成「鴻圖大展迎新春」，活動現場有許多熱情民眾參與，一同在春聯上用毛筆寫下新春祝福。

仰山文教基金會董事長莊秀梅表示，看到現場滿滿的人，莫名的感動！因疫情打亂大家生活的步調，已許久無法好好過年、與人面對面相聚。（吳佩蓉攝）

仰山基金會董事長莊秀梅表示，看到現場滿滿的人，莫名的感動！因疫情打亂大家生活的步調，已許久無法好好過年、與人面對面相聚，希望此次揮亳傳統文化能拉近彼此的關係，過個好年；也能藉由書法欣賞名家們對於線條、力道等不同美感的呈現，從中體會他們的內涵與修養。

立法院長游錫堃在現場分享台灣民主史，他說，台灣能有今天的民主成果，是先賢流血抗爭而來的。（吳佩蓉攝）

游錫堃在現場分享台灣民主史，他說，台灣能有今天的民主成果，是先賢流血抗爭而來的，尤其宜蘭更是對台灣民主來說非常重要的地方，功不可沒！明16日適逢1923年治警事件發生的一百週年紀念日，立法院也正準備展出相關史料，讓民眾了解蔣渭水跟石煥長當年對民主的犧牲奉獻。

他指出，基金會將在5月19、20日舉辦「台灣民主蘭城尋蹤」學術研討會，讓民眾認識台灣民主是怎麼來的，還有宜蘭在台灣民主史上如何扮演著舉足輕重的角色；游錫堃強調，「宜蘭是我們的故鄉，不管是誰執政，都要將宜蘭先賢為民主奮鬥的精神傳承下去」。