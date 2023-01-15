企排18年第13周的賽程15日農曆年前最後一場男子組賽事，由屏東台電出戰雲林美津濃，整場比賽台電蔡沛彰、詹旻翰與林宜暉的攔網讓美津濃攻擊綁手綁腳，雖美津濃洪榮發與温逸凱兩人試圖追上比數，但仍無法與多點開花的台電抗衡，終場台電以25比17、25比20、28比26直落三拿下比賽勝利。

兩隊開局互有攻勢，台電黃正良在二號的攻擊得手幫助球隊取得領先，美津濃立刻喊出暫停，暫停回來，台電許紋誠與詹旻翰一攻一守的帶領下，台電取得7分領先。加上台電林宜暉與蔡沛彰在網前的防守讓雲林美津濃吃足苦頭，以及隊長戴儒謙在攻擊端的穿針引線，台電收下第一局。

進入第二局，台電黃正良與蔡沛彰聯手攻擊幫助球隊很快取得3分領先，美津濃再次喊出暫停調整，暫停回來美津濃洪榮發的攻擊幫助球隊縮小差距，兩隊陷入拉鋸。此時台電蔡沛彰與許紋誠扮演關鍵人物，連續得分幫助球隊取得領先，迫使美津濃喊出本局第二次暫停。暫停回來，台電宛如打通任督二脈，攻守兩端有效壓制住美津濃，台電拿下第二局。

第三局美津濃開局多次攻擊出界，讓台電取得4分領先，美津濃立刻喊出暫停進行調整。暫停回來，美津濃調整攻擊節奏，洪榮發在二號位的攻擊幫助球隊追平戰局，戰局再次陷入膠著。此時台電轉換攻擊節奏，吊球與重扣交錯讓美津濃措手不及，再次取得領先，但美津濃張祐晨開始急起直追，加上台電的攻擊出界，兩隊後段戰成25比25平手，最後在美津濃攻擊掛網，台電拿下本場比賽勝利。