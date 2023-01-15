各縣市應於1月24日前完成兒童遊戲場設施安全檢驗。台北市議員何孟樺踢爆，北市竟有21處兒童遊戲場設施尚未備查，其中16處於2017年就設置，包括9處公園綠地、7處校園等，恐將封閉或加強管理。教育局指出，目前仍有1處私立幼兒園未備查，已經沒有使用。

根據《兒童遊戲場設施安全管理規範》，全國各縣市在2017年1月25日前設置的兒童遊戲場設施，都要在今年1月24日前完成安檢備查。

何孟樺指出，據北市府提供之現有資料，截至2022年6月30日仍未完成備查手續的兒童遊戲場設施共有21座，於2017年1月25日前即設置之設施共有16座，包括9處公園綠地、7處國小及幼兒園等。

何孟樺指出，若相關設施未能於24日前完成備查，據營建署指示，原則上禁止對外開放﹔若要開放使用，則應嚴加管理及維修保養，桃園市就因有36處兒童遊戲場設施恐未能及時完成備查，在期限屆滿後將封閉。

何孟樺質疑，據市府相關局處回應，目前市府統計兒童遊戲場設施備查進度，最新資料僅止於2022年6月30日，中央所訂之備查時限將至，北市府本應緊盯各兒童遊戲場備查進度，若最新統計資料僅止於半年前，恐有怠於執行職務之情事，應盡速改善。

何孟樺要求，市府應盡速完成兒童遊戲場設施備查手續，尤以2017年1月25日前設置之設施為優先，以符合中央所訂規範。若有未能及時修繕或及時完成安檢備查者，應盡速與相關單位及市民溝通，決定後續處理方式，避免造成民眾誤解，有損政府誠信及兒童遊戲權。

對此，公園處及教育局均表示，何孟樺所提供的資料為去年6月30日的資料。公園處強調，已積極送件備查，除東湖四號公園遊戲場於今年1月6日完成備核，其餘各場均已於去年完成備核，9座均已完成備查。

教育局則說，國小學校遊戲場於去年底前已經全部檢驗合格完成備查，幼兒園部分僅剩1所私立逸仙幼兒園，業者表示目前先將遊戲場與兒童活動空間予以區隔並封板，已經沒有使用。