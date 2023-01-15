藝人伊能靜在2015年二婚嫁給大陸男星秦昊後，共同育有一名女兒，並經常公開曬恩愛，甜蜜生活令人稱羨。但日前她在抖音上卻突然曬出泛淚的影片，加上她已許久沒提到老公秦昊，讓外界開始懷疑兩人的婚姻是否觸礁，但當時伊能靜卻曖昧不明的表示「我跟秦先生給彼此極大的空間」，引起外界熱烈討論，豈料這件事才過沒多久，她近日又PO文分享「單親媽媽生活感觸」，再度引發話題。

伊能靜與秦昊爆出婚變不是沒有原因，除了她突然PO出泛淚的影片外，去年她為了兒子小哈利飛去美國後，就獨自前往歐洲度假，直到近期才返回大陸陪伴女兒「小米粒」。但近日她又PO出與女兒的合照並感嘆發出長文，表示「近來過著一種懶散又積極的生活」，接著透露最近為了陪伴米粒，每天都在閱讀、看電影和碼字，而最近因為看了《巴黎夜旅人》和《全職》這兩部講述單親媽媽的故事，讓她有感而發的表示「同樣是單親媽媽，卻有著不同的境遇，前者浪漫，後者現實」，接著伊能靜便開始一一講述電影中的社會對單親媽媽的殘酷，並希望能傳達正能量，讓不少粉絲們看完後鬆一口氣。

另外，伊能靜也透露即將帶著女兒回瀋陽，和秦昊團聚過年，直接破除兩人婚變的謠言，網友們看到後紛紛表示「靜姐的文字真的溫暖而有力量」、「好喜歡簡單又樸實的文字，請多發一點哦！」、「想說秦先生上輩子是積了什麼福報，這輩子娶到了這麼有才有靈性溫柔知性的你」、「期待你們一家團圓的照片」。