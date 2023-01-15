【全程字幕】父親遭王浩宇影射「背骨」 王世堅猛酸「小咖咖」：不屑跟被唾棄的人吵 @ChinaTimes ​

民進黨桃園市前議員王浩宇昨（14）日在臉書提到，台北市議員王世堅的父親，其實就是知名電玩、電影《返校》的故事原型，稱他出賣同學後飛黃騰達。對此，王世堅今日現身表示，自己父親的人格與他的犧牲，不是潑糞者可以去胡說八道的，「希望新春的喜氣，能夠洗滌潑糞者的心靈。」

民進黨第17屆黨主席補選今日登場，王世堅下午終於現身投票，針對王浩宇在臉書上的說法，他強調今天是民進黨最應該團結的一天，「我很遺憾，結果還是有人要出來潑糞。」

「我父親不是他這種潑糞可以去污辱的！」王世堅指出，如果要吵架可以改天再吵，但白色恐怖受難者還有許多人在世，而自己的父親在世時，跟他們很多人都是好朋友，「我父親的人格跟他的犧牲，不是潑糞者他們可以去胡說八道的。」

王世堅認為，各方說法是有計畫性的在摧毀民進黨內不同的聲音，但他認為多數黨員應該看得非常清楚，「馬上過年了，新年喜氣洋洋，看能不能感化、洗滌這些潑糞者他們汙穢的心靈。」

至於民進黨立委高嘉瑜上午發聲力挺，王世堅則說對方目前自顧不暇，但還是很有正義感，願意聲援自己，他對此非常感謝，「到底是誰才是對民進黨、對我們台灣的價值真的有貢獻，我想我們的民進黨忠實黨員跟社會大眾，應該會看得很清楚。」