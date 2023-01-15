全國高級中等學校教育產業工會指出，今年學測社會科頁數增多（達19頁），考了地圖、表格、等高線圖、圖像判讀等內容，跨科跨冊整合的問題增多，萊豬進口法律問題、晶片製造優勢、鍵盤行動參與、西班牙流感盛行等皆入題。

全中教表示，今年學測社會科的公民與社會科考題中偏易，選項不難理解，與過往考試重點差異不大。整體來說，基本概念不難，圖表偏少，手寫題只需擷取文本，學生只要能耐心閱讀，掌握重點即可作答成功。

全中教指出，在資訊普遍應用下，公民試題關照人權、政府權力、公民參與等面向。藉由數位身分證探討政府決策的考量與權力節制、對人民權利的影響（27－29題），以及網路公民政治參與的思考（46－47題）；從租屋補貼討論個人選擇（4題）；跨科的主題在少子化、糧食、貿易與原住民議題。因應少子化如何提升生育率的對策；原住民議題下的民主治理、姓名權。

此外，社會科公民題第24至26題，考萊豬進口的議題，問考生「中央先修訂食安法、再公告殘留標準」背後的法理考量。

全中教指出，社會科歷史領域，地圖讀圖題增加，難易度中等，需要閱讀分析能力，能活用歷史知識思考，跨冊與跨領域的現象深化，使題目的深度與廣度增加，出題活潑鑑別度高，作答需有多一點思考。

全中教指出，歷史領域30、31題考日治時期的土地申告圖，可謂是選擇題型的亮點，對一般考生有點難；32題用流行歌曲和文化反映社會發展；也出作圖題，從地圖內判讀出台灣島內的遷徙時代（32－33題）、畫出明代東、西洋的界線（55－56）。

至於歷史領域的混合式題型，第61題考西班牙流感，可謂亮點，略有探究與實作的味道，考出了歷史解釋的概念。

至於今年學測社會科地理領域，仍秉持以往試卷的特色，著重地理基本概念，但相較去年學測難易度中偏難。

全中教表示，地理基本概念題仍有一定的題數，如拉丁美洲的首要型分析、地理資訊系統的環域分析、人口轉型模式的低穩定階段等；地理技能著重等高線判讀、衛星影像判讀題幹多為時事或近年國內外重視的議題為主，如防災、洪患、糧食、地緣政治等議題、繪製1918年西班牙流感在美國的分級符號圖。

全中教說，今年社會科地理的時事情境以台灣為主，能看出立足台灣，放眼世界的地理視野觀點。例如，題組38－39以今日台灣重要晶片產業作為情境，測驗學生對於產業連鎖與知識經濟發展的關鍵能力。

今年社會科地理題有多題以台灣為背景進行人地關係的生態問題，以及台灣不同時期都市化的原因，32－33題以「歌曲--林強向前行、新聞報導、論文入題幹；題組50－51「柴山獼猴」棲地與當地居民的生活範圍爭奪戰，並配合地圖判讀，測驗學生對於環境負載力與臺灣自然景觀帶的了解。