嘉義縣警察局昨配合同步擴大取缔酒駕勤務，共查獲酒後駕車5件。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警察局昨配合同步擴大取缔酒駕勤務，在轄內易發生酒駕時段、路段及重要聯外道路，聯合台南市政府警察局白河分局及嘉義市政府警察局等單位封鎖式攔查酒測，共查獲酒後駕車5件，依公共危險罪移送3人，其中朴子市一名酒駕累犯再度酒後上路被逮，且酒測值還高達0.69mg／l，將面臨加重刑責、罰鍰及公布姓名、照片等處分。

嘉義縣警察局表示，農曆春節期間，警方將持續規畫高強度「酒駕執法」專案，擇定轄內飲酒場所周邊外圍路段及易發生酒駕肇事路段加強酒測攔檢，呼籲民眾參加新春尾牙及各種飲宴活動，應事先指定駕駛，利用大衆運輸、計程車，或善用代駕服務，千萬不可酒醉上路，另提供酒類餐飲業者，亦應善盡勸導消費者勿酒駕的社會責任，警方將落實溯源究責。

警方同時提醒民眾，冬令進補或餐敘飲宴，無論是飲用酒類，或是食用含酒精成分薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐後，只要駕駛或騎乘交通工具酒測值超標均將受罰，呼籲駕駛人莫心存僥倖，以身試法。

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