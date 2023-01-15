農曆新年倒數計時，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專發文指出，即日起到春節期間，正是年運交接的時候，12生肖分別有幾件事要注意，只要好好把握就能迎來好運。

▍生肖鼠

2023年你有「福德」、「紅鸞」、「天德」吉星拱照，運勢強勁、好運降臨。年運交接之時你只要順心而為就好，想做什麼就放膽去做、努力實現，絕對可以心想事成。

▍生肖牛

你在2023年吉星較少，加上犯「天狗」，代表耗損之意，提醒年運交接之時，萬事一定都要有計劃，且要按部就班，不要去想投機取巧或是衝動冒險之事，才不會為此付出代價。平常可以多關心家人、與家人互動，家人會是你的好運來源。

▍生肖虎

雖然對新的一年寄予厚望，但也許是2023的一開年就太讓你失望了，使你在新年雖想做些什麼，但總是心有餘而力不足。提醒你要好好的讓自己放空充電，像是發呆、購物、享受美食、旅行等，把自己的狀態歸零重整了，你才能重新出發。

▍生肖兔

身為本命年的犯太歲之首，你一定要謹記凡事低調、保守應對的原則；而本命年幸好還有吉星「文昌」、「將星」、「學堂」扶持，你的直覺與第六感非常強，提醒凡事若感到苗頭不對就趕緊抽身，能在吉星的庇護下逢凶化吉。

▍生肖龍

新的一年有吉星「太陽」守命，算是逢凶化吉的一年。而你要做的就是學習如何穩紮穩打、以退為進，退一步海闊天空，適時的放手反而能讓你獲得更多好運。

▍生肖蛇

你在2023年有吉星「天乙」、「驛馬」，容易他鄉遇貴人，適合異地發展，是大有可為的一年。此時最適合擬定計劃，不管是財運、愛情、工作、生活，都一定要在新年設立新目標，一旦目標明確了，你就更有動力往前，離豐收的時刻自然也不遠了。

▍生肖馬

經歷過往3年，你的內心一定是各種百感交集。幸好2023有大吉星「太陰」、「天喜」助陣，將有女性貴人降臨，為你帶來喜氣。目前就是你的蟄伏期，可以在此時凝聚能量，等到春天時萌芽，你將能輕易地獲得成功！好的開始是成功的一半，把握春天的好運氣，2023安然度過不是問題。

▍生肖羊

在年運交接之時，提醒你要調整自己孤僻、不愛與人接觸的個性，有「三台」、「天解」、「八座」、「華蓋」吉星加持，新的一年貴人對你是非常重要的，因此你一定要多與人互動接觸，不要排斥跟他人合作，才能順利承接貴人運。

▍生肖猴

你有吉星「月德」、「地解」、「國印」降臨，年運交接之時能避災禍、招好運。提醒你要當個聰明人，更要識時務，要順勢而為，不要逆勢而做，別人勸你的話要聽，中肯的建言也要去做，才不會把自己搞得遍體鱗傷，別輕忽浪費了旁人對你的善意能量。

▍生肖雞

你在癸卯兔年是正沖太歲，某方面來說其實是比本命犯太歲影響更大的，建議你要點太歲燈、戴太歲符、或三合貴人手鍊，平時也要多行善積福，才能化解流年沖擊，邁向平安、諸事順利。

▍生肖狗

有吉星「龍德」、「紫微」、「歲合」的你，在2023年可說是好運前3名了，在運勢走強之際，更要謹記謙虛的道理，越在高處之人越要謹慎行事，平時謙虛待人，不驕矜自滿，避開樹大招風、招人忌妒的可能，你就能順利接下新年的大好運。

▍生肖豬

年運交接之時，你要注意身邊的小人從中作梗，搬弄是非，特別是你以為是朋友、但其實是損友的人，他們極可能誤導你，使你被騙財騙色。務必要懂得識人，也別輕易相信別人，多加謹慎，你就能平安展開2023年。