台中市南區新榮里長蔡明昌辦公室15日邀請台中市逍遙藝術學會藝術家現場揮毫，湧進許多民眾索取春聯。（張妍溱攝）

春節倒數，許多人除趕辦年貨，基層里長舉行迎新春活動，台中市南區新榮里長蔡明昌辦公室15日邀請台中市逍遙藝術學會藝術家現場揮毫，將近300位民眾前來求春聯，金兔年討個平安吉利；現場也掛上事先寫好的春聯，民眾只要喜歡，當場就可以帶走，活動現場感受濃厚的年節氣氛。

紅咚咚的春聯讓活動現場充滿熱鬧的年味，南區新榮里長辦公室舉行「喜兔迎新春送春聯」活動，由多位書畫家齊聚現場揮毫寫春聯送給民眾，民眾拿著號碼牌，到各攤位領取書法老師們現場揮毫作品，每一幅都很有創意。

書畫家陳麗真說，因今年是兔年，所以畫了兔子手捧金元寶象徵「金兔報喜、財運滾滾來」，那底下畫成雙成對的鳳梨表示好運旺旺來；收到的民眾開心直呼：「我要旺翻了！」。

新榮里長蔡明昌指出，他剛當選上任不久，緊接著就要過年了，趁著農曆年前舉行迎新春活動，除了首邀台中市逍遙藝術學會，及多位元保宮名書法家現場揮毫，另媒合南區區公所的社會福利資源，針對里內邊緣戶，贈予暖被及生活物資，讓他們平安過年。

參加的民眾指出，農曆新年到，家家戶戶貼春聯，是傳統的過年習俗，透過紅色吉祥的春聯，除舊布新、增添喜氣，庇佑民眾來年平安吉祥，讚賞新科里長了解民眾需求，增添里內年節喜氣。