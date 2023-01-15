眾人開心選購。（李京昇攝）

益將工程技術顧問有限公司董姓負責人（右）低調以小胖叔叔名義捐購衣金。（李京昇攝）

「過年」是一年中相當隆重的日子，總是會在大年初一穿上新衣服、換上新鞋子，代表送舊迎新。但對苗栗家扶服務的經濟弱勢家庭而言，每當這個時候，家長總是想盡辦法先將孩子的學費攢下來，買新衣新鞋的順位不在規畫之內，益將工程技術顧問有限公司，為讓孩子們如願穿新衣過新年，今年再度提供22萬5000元購衣金招待苗栗家扶150名孩子，並在15日邀請思夢樂苗栗店封館，讓大家選購新衣、鞋，開心迎接新年。

苗栗家扶中心在地深耕53年，致力協助縣內因突遭變故致經濟困難之弱勢家庭，每逢農曆新年來臨時，家長們便苦惱如何辦年貨，又要張羅開學後的學費，在經濟有限的情況下孩子們過年身上穿的多是親朋好友或手足的二手衣物，只要還能合穿便捨不得丟棄，每每經過知名品牌服飾店時，只能投以羨慕的眼神。

益將公司去年在過年前低調的以小胖叔叔的名義提供22萬5000元的購衣金讓家扶兒少穿新衣過新年，今年是連續第２年以相同金額的善款捐贈給苗栗家扶作為兒少購衣金，讓家扶孩子亮麗過新年的願望不再是遙不可及。

今年主要以後龍、苗栗市這兩區的服務孩童為邀請對象，每個孩子都擁有1500元的購衣禮金，計有72戶、150名兒少受惠。而苗栗家扶今年首次與『思夢樂』合作進行封館購衣活動，感謝『思夢樂苗栗店』共襄盛舉，讓這樁美事得意順利進行、相得益彰。

苗栗家扶中心湯鳳琴主任表示，很感謝益將公對家扶中心的支持，也感謝思夢樂苗栗店願意配合，讓家扶孩子能漂亮帥氣過新年，在寒冬歲末之際注入一股暖流在心頭。