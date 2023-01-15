選手浴血交戰，潮警破鬥雞大賽賭場。(警方提供)

選手浴血交戰，潮警破鬥雞大賽賭場。(警方提供)

潮州警分局獲報指出，潮州鎮崙東里一處以鬥雞為比賽的職業賭場，經蒐證多時，15日11時許前往查緝，共逮獲李姓賭場負責人及賭客共26人，警方上門時，鬥雞仍在浴血奮戰，留下現場驚慌賭客，訊後依賭博罪移送法辦。

經警方調查，在查訪蒐集相關情資後，動員大批警力前往圍捕，經偵訊，60歲李姓男子除賭博罪外，確定再依違反動保法函送主管機關裁處，最高可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

警方表示，正當幹員一擁而上時，現場鬥雞「選手」正在激烈廝殺搏命，鬥雞籠子周圍帆布血跡斑斑、布滿爪痕烙印，令人怵目驚心。

警方當場逮捕26人，並查扣賭金49萬1400元、鬥雞4隻、鬥雞圈1座、計時器1個、碼表2個、記帳本1本等相關證物，經偵詢後依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

潮州警分局長簡彥匡表示，警方取締不法無假期，絕不容許非法賭博行為，盼民眾勿心存僥倖，警方強力執行「掃蕩賭博」工作，希望藉由警方強力掃賭作為，能杜絕民眾賭博惡習及因「賭博」所衍生的其他社會治安事件。