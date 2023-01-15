詹姆士走訪設立在清溪川的好客空間(HiKR GROUND)，感受韓流魅力。(韓國觀光公社提供)

韓流在全球發燒，近幾年韓國美食在台灣民眾心中的接受度大幅提升，根據2019年到2021年《餐飲景氣白皮書》數據顯示，韓國餐廳在台灣開設的數量在這三年成長了三倍，且還在持續成長中。美食向來是吸引遊客到訪旅遊的主因之一，韓國觀光公社2023年將韓國美食之旅當作宣傳重點之一，且在去年12月特邀《詹姆士出走料理》節目到韓國拍攝，預計播出5集，第一集將於今晚在八大電視台播出，讓粉絲在開春就感受到滿滿的韓食魅力。

韓國觀光公社特別安排主持人詹姆士與來賓黃湘婷一同走訪了大家熟悉的首爾、京畿道，以及韓國觀光重點城市之一的安東，吃遍泡菜、炸全雞、水原排骨、炒血腸、安東燉雞、燒酒、瑪格利酒、假祭祀飯、寺院料理等，詹姆士還與當地料理老師一起走訪傳統市場學做料理、與各地總鋪師一起介紹每個料理的作法及其內涵的文化、甚至還有韓國食材詹姆士化的精彩內容。

此外，詹姆士也走訪設立在清溪川的好客空間(HiKR GROUND)，感受韓流魅力；在韓國寺院料理文化體驗館認識台灣民眾所關心的韓國素食文化；到泡菜博物館（Museum Kimchikan）介紹韓國各種泡菜；還有大人小孩都喜歡的草莓農場體驗、近期流行的露營車活動及Temple Stay、著名的水原華城、安東河回村和月映橋等景點參觀等，5集的內容將帶給觀眾截然不同的韓國旅遊面貌。

韓國觀光公社也將在每週節目播出時，在台北支社的粉絲頁同步舉辦看節目回答問題的互動抽獎活動，讓觀眾看節目還可抽好禮。