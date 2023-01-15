桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德15日本季首次上場面對地主高雄全家海神，儘管霍華德拿下17分、13籃板及4助攻，卻沒辦法幫助雲豹止住最近連敗頹勢，海神最後以101比87輕取雲豹，也送雲豹吞下難堪10連敗，目前雲豹僅拿1勝11敗的聯盟墊底戰績。

比賽才打74秒，霍華德就讓庫薩斯吞兩犯，更幫雲豹打出9比3開局，不過頂替庫薩斯上場的波悍能表現不俗，逐漸幫助海神追上，甚至靠著邱子軒、蘇文儒兩人的三分火力，打完首節，海神反以24比15領先，霍華德首節5分、3籃板。

儘管次節霍華德跟艾夫伯聯手，很快把雙方差距縮小，甚至曾超前海神1分，可惜隨著霍華德吞下第3犯，雲豹只能趕緊換上戴維斯應急，海神也重新搶回領先，上半場結束，海神續以46比40領先，霍華德半場11分、7籃板及2助攻。

霍華德第3節一開始就投進三分球，可是隨後海神馬上打出14比2小高潮，轉眼擴大領先到19分，儘管雲豹試圖追分，可惜反讓海神靠著三分外線繼續拉開，打完前3節，海神取得81比64大幅領先，霍華德摘14分、10籃板及4助攻。

雲豹末節打出9比3開局，更忍到比賽還剩7分多鐘，才把霍華德換上，他兩罰中1縮小差距到11分，但海神又拉出12比2，重新擴大領先到21分，雲豹最後關頭打出9比0再次追近，場上火藥味卻越來越濃厚，不斷出現相互挑釁畫面。

不過裁判選擇當作沒看到這些挑釁動作，明顯只想趕緊把這場比賽吹完，海神接下來也靠著持續搶到進攻籃板拖延時間，布銳克曼最後32秒放進兩分，雙方差距仍有14分，比賽已經提前宣告結束。