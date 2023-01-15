新北市大有忘年協會今捐贈新北市政府1輛復康巴士，新北市長侯友宜代表受贈並致上感謝牌及復康巴士模型車，允諾會妥善運用，也感謝大有忘年協會善舉，貢獻己身力量，與市府共同照顧新北市民。

侯友宜感謝新北市大有忘年協會理事長蔡維炤及創會理事長、三重區大有里長鐘林美珠，不僅響應市府多項政策，設立新北市關懷據點並持續捐贈弱勢物資、清寒獎助學金及辦理各項社會關懷服務，更不忘凝聚協會成員的愛心，捐贈復康巴士給新北市政府。

侯友宜承諾，市府一定會善加利用復康巴士，照顧更多身障朋友與長輩，也希望各界能持續響應新北市好日子愛心大平台，為社會注入更多正向力量。

「大有忘年協會這次捐贈的復康巴士是新北市第704輛，其中633輛都是民間團體及市民個人的愛心與付出，因須逐年汰換達一定使用年限之車輛，目前實際營運總數為527輛」，新北市社會局鼓勵及協助行動不便長者及身心障礙者能多外出參與活動，也持續提供安全、便利的交通接送服務。