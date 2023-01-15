連續3天的112大學學測於今(15)日落幕，最後一科考科為社會，今年考題出現不少情境題，高中老師認為題目偏難。(羅永銘攝)

112大學學測今(15)日落幕，最後一科考科為社會，今年考題出現不少情境題，像是地理科有考題以知名流行音樂創作人林強的經典歌曲《向前走》為背景，描繪台灣不同時代的人口遷移現象；公民科則有題組考「鍵盤俠」對民意的影響；歷史出題則結合疫情時事，測驗的是1918年全球大流感。高中老師認為，出題偏難，考生得充分發揮深入探究與思考推論能力，才能正確判斷選項。

在社會科各科出題表現方面，地理科方面，麗山高中地理老師廖偉國分析，今年考題出現很多區域地理特色概念，也有不少與時事結合的有趣題目，像是第32到33題，透過知名音樂人林強的《向前走》歌曲，描素台灣不同發展階段的人口遷移狀況，還有第50題從環境負載力考獼猴與人類的互動關係，都是十分亮眼的考題。

地理同時也出現不少時事題，廖偉國舉例，包含第21題考所羅門群島與大國的關係變化，第36到37題考2021年7月西北歐的洪患，還有第38到39題考台積電的競爭優勢及區位條件分析。

至於歷史科，建國中學歷史老師莊德仁表示，今年歷史出題在冊別分布上，台灣史8題、中國東亞史8題、世界史6題，試題分布平均。不過，今年題目偏難，多數題目以閱讀思考形式出現，考生得懂得深入探究與思考推論，才能判斷正確選項。

而就歷史特色出題上，莊德仁說，近年新冠疫情在全球大流行，也反映考題上，例如去年試題考鼠疫，今年則是考1918年大流感，都是顯例。

公民與社會科部分，內湖高中公民老師施立菁說明，題型有數題具鑑別力且有難度的圖表判讀，以及大幅度的合科命題、選擇題選項的誘答性高等特性，學生需具備良好的閱讀理解、圖表判讀、資訊整合能力，才能夠在情境題文與誘答性高的選項間，在答案上作出最佳判斷。

施立菁題到，本次公民考題取材十分生活化，像是24題的萊豬政策、27題的換發數位身份證、52題的生育政策、44題的部落民主治理，以及46、47題考「鍵盤俠」言論對民意的影響等，都充分與時政結合。