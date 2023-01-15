111學年度大專棒球聯賽（UBL）公開男一級最終戰，台灣體大與南華大學一路打到延長賽11局才分出勝負，台體大在11局下滿壘時靠著對手「再見暴傳」，以6比5險勝，繼101學年度後再度登頂；以1分惜敗、僅獲亞軍的南華仍寫下隊史最佳成績。

南華昨天在4強賽扳倒衛冕軍國立體大，闖進冠軍戰已改寫隊史新猷，今天又在首局靠著對方回傳球失誤先馳得點，取得2比0領先。落後的台體大在2局下楊閔貽適時敲安追回1分，6局下再用高飛犧牲打追平。9局打完雙方2比2，也讓比賽進入延長賽突破僵局制。

10局上南華靠著保送跟對方失誤攻下2分，不過台體大下半局利用投手吳家凱暴傳三壘追回1分，之後再靠暴投追平。11局上南華進攻，劉愷廷在滿壘時敲出高飛犧牲打，再度將領先要回，下半局台體大同樣也是攻佔滿壘，施季定華敲出一壘方向滾地球造成一壘手傳本壘失誤，台體大一口氣攻下2分，逆轉奪冠。

台體大先發投手邱志鵬投用104球投8局，投出4次三振，被敲7安、失2分都非責失，無關勝敗。台體大擋下南華奪隊史首冠，自己則是際101學年度後再度登頂，也送給即將離隊、到富邦悍將執教的投手教練郭勇志最棒畢業禮物。