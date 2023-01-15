「探索世界住房專案」含住宿及早餐、2張門票，平日雙人房4999元起。(台中震大金鬱金香酒店提供)

大小朋友最期待的寒假及農曆春節連假即將來臨，台中港海線去年新開幕的震大金鬱金香酒店因應寒假與春節旅宿需求，推出多項專案搶市，包括結合麗寶探索樂園的住房專案，雙人平日入住加門票5000元有找、農曆春節的自助餐廳，每人加贈焗烤龍蝦及佛跳牆等，提供民眾到台中旅遊的新選擇。

住房加贈遊樂園門票 雙人房4999元起

台中震大金鬱金香酒店結合麗寶探索樂園推出「探索世界住房專案」，包含兩天一夜住宿及早餐，另加贈原價899元的麗寶探索世界門票2張，平日雙人房優惠價4999元起，多一人需加1650元並依房況享升等三或四人房。此外，農曆春節期間飯店晚間也規劃了「爆米花電影院」等活動，讓民眾新春寒假出遊，白天晚上都同樣精采。

壽星4人同行吃到飽 加贈葡萄酒慶生

在餐飲方面，1月21日除夕夜至24日初三，禾憶餐酒館推出「福兔迎春海陸自助饗宴」，新春自助餐菜色包含滿滿蝦蟹生魚片的海鮮吧、爐烤現切牛排等數十道海陸料理，主廚還特別規劃了冬天應景的生滾牛肉湯區，各式的現切肉片，再淋上以牛大骨與蔬果熬製10小時的黃金牛肉湯，香味撲鼻，每一口都喝得到原湯的鮮甜美味，最後再品嚐招牌繽紛的甜點及哈根達斯冰淇淋，午、晚餐每人1288元加1成。業者加碼成人每人焗烤龍蝦半隻及梧棲佛跳牆一盅。而1月25日初四至1月29日初八午、晚餐則提供「豐收海陸自助饗宴」，成人每位988元加1成，6至11歲兒童均一價688加1成，當月壽星4人以上成行再加贈葡萄酒一瓶。

「中式鴻兔吉祥年菜桌宴」每桌18888元到22888元起，需加1成服務費。(台中震大金鬱金香酒店提供)

此外，業者同時推出中式鴻兔吉祥年菜桌宴，每桌18888元到22888元起，需加1成服務費。業者透露：「除夕當晚的圍爐饗宴目前第一輪訂位已客滿，飯店特別加開第二輪座位，當晚也安排樂團Live演出，讓民眾在樂聲熱鬧的氣氛中一起過除夕。」

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