宜蘭警察使用酒醉男子的IPHNE手機，開啟SIRI語音用關鍵字撥出電話以連繫家屬。（宜蘭縣警察局宜蘭分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

家住基隆的38歲男子，5日凌晨獨自搭乘火車至宜蘭車站，酒醉倒臥在站內，經熱心民眾及站務人員協助通報送醫，警員到場發現男子已酩酊大醉、無法對話，遂使用該名男子的IPHNE手機，開啟SIRI語音用關鍵字撥出電話以連繫家屬，酒醉男的爸爸接通後，立即從基隆趕往宜蘭接回，並十分感謝員警協助。

酒醉男5日醉倒在宜蘭火車站，身上未攜帶任何證件，僅有1支IPHONE手機及至南港站的火車票，無法得知身分；機智員警想到可以使用該男手機的SIRI語音辨識解析及辨識功能，說出關鍵字協助撥出電話聯繫家屬，在員警說了「打電話給老婆、給哥哥、給爸爸」等，終於該男爸爸接通電話，並確認身分。

酒醉男的家屬在基隆接獲警方消息後，立即趕到宜蘭接回，並不斷向熱心協助的員警道謝，避免其家人因酒醉意識不清而身陷危險。

宜蘭縣警察局宜蘭分局呼籲，春節將近，加強重要節日安全維護工作，自1月1日晚上10時至30日晚上12時開始實施，以「民眾安心」為工作主軸，提供居民更完善的「便民服務」，遇有緊急情況時可撥打110報案專線尋求員警即時援助。

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