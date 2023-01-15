許多人熱戀時期都會贈送對方許多禮物，不過部分人士卻會在分手時想討回來。大陸廣西壯族自治區平南縣一名余姓男子就在交往3年期間，陸續送了米姓女友總價16萬多人民幣（約新台幣72萬元），沒想到分手後卻聲稱是「聘金」想討回來，雙方一狀告上法院。不過許多網友發現，余男竟曾對米女搧耳光，紛紛痛批分手分得好。

據《九派新聞》報導，余男和米女從2019年11月交往至2022年3月，期間余男多次轉帳給米女，匯款時還備註「愛你就是了」、「老婆的精神損失費」、「我愛你」等，而米女也有少數轉帳給余男的紀錄。分手後余男想討回當初的金錢，聲稱自己為了締結婚約送的禮金，卻因此陷入困頓只能借錢度日；米女則說明，禮金大部分都是過節的贈予金，部分是發生口角、她被賞耳光後，余男求原諒的匯款，其他則是同居時的房租、生活開銷。

地方法院審理後發現，余男是保險公司員工，年薪30萬元人民幣（約新台幣135萬元），2021年還買了房子，交往期間從未求婚、見父母，另外匯款也是交往期間多次，而非為了結婚的一次性贈予，審酌雙方經濟狀況、贈予金額及目的，認為余男無法證明是為了結婚所贈，因此決定駁回訴訟。

對此，許多網友紛紛回應，「還搧耳光，分得好，趕緊逃」、「都動手了還能和好」、「想白嫖，沒錢不要談戀愛」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。