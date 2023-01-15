「鐵肺歌手」鄧紫棋，16歲時在香港出道，22歲時就入圍金曲獎，成為最年輕入圍女歌手，她天生具有一副好歌喉，能飆唱許多高難度歌曲，深受華人歌迷們的喜愛，被譽為歌壇界小天后；近年她事業重心移往大陸，有一陣子未回到香港家中，近日她上傳多張住處的風景，坦言晚上連續哭了2次，開心宣布：「終於回家了！」

近年因疫情原因，大陸過去實施清零政策，不但需要時常做核酸檢測，出入省份受到嚴格控管，隨著政策轉變，各地開放出入，鄧紫棋表示快三年沒回香港，近期總算能回家過年，她拍下香港家中的窗外風景，感動提到：「快三年沒看見過這個景觀，昨晚一回家看見自己的書架放滿看過的書，突然就流眼淚了」，感性的她與父母吃晚餐前有飯前禱告，在禱告過程中忍不住觸動情緒，又哭了一次，鄧紫棋也直呼：「活著真好，感謝上帝」，並Hashtag寫下：「我回來了」，不難看出回家的激動心情。

貼文發出幾個小時就獲得8萬人按讚，香港歌手連詩雅、林欣彤、鍾舒漫、衛詩都留言歡迎鄧紫棋回到香港，香港歌迷也趁機詢問：「歡迎回到香港，什麼時候開演唱會啊？」、「時隔三年終於可以回家了，替妳開心！」、「有沒有香港歌迷的福利，難得可以在同一個城市，終於可以出席到妳的活動」、「姐姐要在香港待多久啊？」有人表示從這個風景看出與鄧紫棋住在同一個社區，「鄰居，我都住A座」，驚喜的巧合讓其他網友羨慕。