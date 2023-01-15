7-11攜手晶英酒店推「府城古早味蹄膀飯」，159元。（7-11提供）

萊爾富聯手稻舍Rice ＆ Shine推出「古早味紅燒肉飯」，99元。（萊爾富提供）

全家「特盛鰻牛饌」主菜高檔豐富，限量6000份，只在APP隨買跨店取獨賣，限定價299元。（全家提供）

OKmart香酥棒腿、腿排只需60元，便攜美味適合走春旅途中暖胃。（OKmart提供）

這週就要迎來10天春節連假，超商觀察，過往春節期間許多餐廳休業，吃膩年菜的消費者轉而前往鄰近超商採買，帶動微波鮮食業績較平時成長1成以上，尤其初三至初四，民眾走春時銷售表現最佳。業者便推古早味、澎湃款兩風格鮮食，新品可享優惠價或品飲免費飲料等吸引大眾嘗鮮，買氣有望再增1成。

7-11用古早味喚起家鄉美食回憶，與台南晶英酒店獨家研發「府城古早味蹄膀飯」，將南部逢年過節常出現的佳餚「封肉」便當化，選用腿庫肥瘦適宜比例打造蹄膀飯，並加入古早味筍茸訴求清爽平衡口感，也呼應「吃腿庫補財庫」的吉祥寓意，24日前用OPEN POINT 1點加149元就能開嗑，現省10元。

萊爾富同樣迎接新年推懷舊美食，與大稻埕在地店家稻舍Rice ＆ Shine開發「古早味紅燒肉飯」，使用台灣豬肉滷製出的紅燒肉，瘦肉香而不柴、肥肉入口即化，咬下切片的帶皮紅燒肉可感受甜辣滋味，搭青江菜、台式豆腐等配菜增添飽足感，另購買一個聯名便當，萊爾富也將捐1元支持台北霞海城隍廟關懷遠鄉兒童計畫。

看好不少人過年抱持犒賞自己的心態助長消費意願，全家APP隨買跨店取限時推隱藏版豪華便當「特盛鰻牛饌」，份量十足的蒲燒鰻以外銷日本的頂級白鰻，搭經典蒲燒風味刷醬，還原餐廳等級美味；肉品以冷藏熟成牛肉直火炙燒，鮮嫩多汁配上壽喜燒醬汁提升風味，16日前至APP隨買跨店取預定下單，享優惠價299元。

民眾走春休憩偏好便攜的熱騰騰美食，OKmart「哈燒熱點」熱食櫃讓炸物猶如現炸般可口，其中香酥炸雞是將冷凍食材新鮮送達門市，再由店員放入專業烤箱現烤15鐘後，再放入機台持續保溫，多汁香酥口感獲網友猛誇，如今低溫持續，銷量有望再成長2成以上。