公益團體認助流體兔寶幫助植物人，大小朋友玩得不亦樂乎。（創世提供）

公益團體認助流體兔寶幫助植物人，大小朋友玩得不亦樂乎。（創世提供）

迎接玉兔年，公益團體「我佛你」及東台灣國際蘭馨交流協會認助100隻創世基金會提供的義賣品白瓷「流體兔兔」，15日邀請學童流體彩繪，創作出獨一無二的「愛心兔寶」，在年終歲末，為植物人獻上溫暖祝福。

創世台東院今天非常熱鬧，小朋友每人1隻目前網路最夯的流體兔兔，隨心所欲地將自己選擇的色彩，從兔寶寶的頭淋下，顏料由上而下、自由流瀉，而且有層次感，大人小孩都玩上癮，直呼「好療癒」，大家都成了藝術家。

創世台東院表示，民間自組愛心團體「我佛你」及東台灣國際蘭馨交流協會得知創世去年受疫情、通膨雙重影響，捐款嚴重下滑，立刻募集13萬元認助百隻白瓷「流體兔寶」，並免費提供教學及材料，邀請鄰近學區孩童，創作出獨一無二的「愛心兔寶」，也為植物人獻上溫暖祝福。

創世台東院目前安養50位院民，到宅服務逾150個植物人家庭，陪伴許多家庭度過難關。植物人服務365天一日不能間斷，每人每日需1650元的安養費用，邀請民眾1人1力，點滴支持植物人常年安養，讓關懷持續不停止。郵政劃撥：50173235，或創世官網線上支持：https://reurl.cc/bG8Wxr，愛心專線：（089）220-848金兔年小組。