文觀處今（15日）在建國一村丁棟舉辦「跟著畫家去雲林」畫展。（雲林縣府提供）

雲林縣長張麗善欣賞畫作時，巧遇載著甘蔗的糖廠五分車穿越田野。（雲林縣政府提供）

2015年獲登錄為「聚落建築群」的虎尾眷村建國一村，其中最完整的丁棟耗時2年整修，去年底啟用，將成為文化、藝術、音樂及虎尾特色的文創基地，雲林縣府15日在此舉辦「跟著畫家去雲林」畫展，30多名畫家的作品融入歷史建物毫無違和感。

虎尾建國眷村是台灣少見的農村型眷村，建國一村、二村2015年登錄為聚落建築群，其中建國一村有忠棟、孝棟、丁棟，丁棟曾是日據時期海軍航空隊的兵舍，二戰後轉為國民政府士官的眷舍，面積最大、也是保存最完整的一棟。

丁棟修復工程獲得2022國家卓越建設金質獎肯定，每年12月至隔年3月製糖期可看到台糖五分車經過，深具發展觀光的潛力，縣府文觀處透過招商，歡迎青年返鄉創業，現有音樂老師、咖啡店、文創業者、青農、藝術家進駐。

為了帶動重生的虎尾眷村成為文化、藝術、音樂、文創基地，文觀處本周末14日在建國一村丁棟舉辦免廢市集、15日「跟著畫家去雲林」畫展，30名畫家關於「虎尾」的作品懸掛在紅磚裸牆上，包括雲林故事館、合同廳舍、虎尾郡役所、糖廠公園、虎尾眷村，比掛在展覽廳吸睛。

文觀處長陳璧君表示，為注入建國一村藝術創作能量，與台西藝術發展協會共同舉辦「跟著畫家去雲林虎尾創作聯展」，感謝理事長丁仁桐理事長的策畫，這也是建國眷村的第一場展覽。

縣長張麗善則表示，歷經2年多修繕與活化，看到充滿熱情的文青咖啡店、文創業者、青農、藝術家等青創夥伴進駐營運，為眷村帶來源源不絕的活力，更驚喜的是與巧遇載著甘蔗的糖廠五分車穿越田野。

張麗善說，虎尾街道網絡及將串聯完成，從虎尾鐵橋、同心公園、虎尾科技大學、布袋戲館、故事館、合同廳舍、記憶cool，延伸到虎尾眷村的建國一村、二村，整合糖廠特色、眷村歷史等觀光資源，將成為兼具傳統與創新的雲林文化亮點。