112年度大學學測今(15)日結束連續3天的考試。在違規部分，最大宗違規事件依舊是考生未攜帶有效證件，另外還有多起行動電話未關機、攜帶不可進入考場物品到考試座位上，都將依照規定扣分。

今日上午第一科考試為數學B，今年開放確診與快篩陽考生應考。根據大考中心統計，共368人使用居護試場，另有41名考生使用防疫試場，總計409人使用居護或防疫試場。

至於考場狀況部分，大考中心主任周兆民表示，今日上午沒有傳出重大違規事件。依照初步回報統計，昨日最後一科考科國寫總計有76件違規，最大宗為未攜帶有效證件47件，另行動電話未完全關機17件，攜帶不可攜入物品到考試座位共6件，攜帶入場物品發出聲響也有6件，都將依考試規定扣分。

至於最後一科社會科考試，周兆民指出，全國共18個考分區開啟居護試場，應到354人，實到339人，15人缺考。

社會科考場秩序方面，周兆民提到，同樣沒有傳出重大違規，而根據初步回報統計，上午數學B總計86件違規，最大宗為未攜帶有效證件54件，行動電話未完全關機20件，攜帶不可攜入物品到考試座位共8件，攜帶入場物品發出聲響則有4件，都將依考試規定扣分。