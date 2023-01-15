春節期間正是賞花好時節！每年一至四月是蜀葵花盛開季節，今年邁入第八年的「田中窯蜀葵花藝術節」目前已正式登場，春節長假期間迎接遊客們來賞花、捏陶、嚐美食！

位於彰化縣田中鎮（高鐵彰化站旁）、由陶藝名家葉志誠創立的「田中窯創藝園區」，園區內遍植一萬多株蜀葵花，隨著春天來到，紅粉紫白爭奇鬥艷，今年園區內新增600坪大草地空間，另有百日菊園區700坪，錫葉藤廊道（許願藤）及宅在一起的小屋！

葉志誠表示，種子要栽培在田裡才會發芽，「田中窯」就是他栽培種子的園地，也為田中小鎮帶來藝術風情，在彰化縣府文化局支持下，獲選為「台灣工藝之家」。

事實上，葉志誠從小愛玩泥巴，30年來孜孜不倦創作，也致力推動陶藝培育下一代！葉志誠推動「蜀葵花藝術節」將花藝與陶藝結合，近年來名氣大噪，每年一至四月花季，百花怒放的景觀花海，令人驚豔，年年吸引大批遊客前來賞花！

田中窯流露濃濃復古風，葉志誠蒐藏許多老物件，像是電視機與腳踏車和紅磚房打造鄉村懷舊感，搭上葉志誠的女兒彩繪繽紛的圖飾點綴，樸實中渲染了多彩的氛圍，就連之前林心如拍「她們創業那些鳥事」劇組取景也選在這。

在地業者表示，來到田中窯，別忘了細細玩賞葉志誠的陶藝作品，他的作品多樣化，從小茶杯到大型陶器都是創作題材，有不少物件已被總統府收藏；遊客若是技癢，也可以現場體驗拉坏創作樂趣。

春節期間正是賞花好時節，葉志誠說，蜀葵花又名一丈紅，是百花界巨人，最高可達三公尺，花季期間萬紫千紅很壯觀。

到田中窯賞花還可以吃美食，入園費100元，其中50元可折抵消費，今年園區餐點包括有窯烤雞腿堡餐和火腿堡餐（均附薯泥及飲料）；另外，炭烤桶仔雞套餐（四人份）需先來電預訂；飯後來杯濃郁咖啡或霜淇淋，為這趟田野逍遙遊畫上美好句點！