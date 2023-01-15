台中市南區「超三代蔥油餅」，15日舉行國小學期末學童考卷有100分，即可兌換1份蔥油餅活動，尤其前旅美棒球選手曹錦輝與國民黨市議員羅廷瑋到現場共襄盛舉，小朋友看到職棒球星現身驚喜又開心，現場以抽獎方式加送曹親筆簽名球，領完蔥油餅又領到簽名球的學童直呼「好康連連」。

超三代蔥油餅老闆表示，獎勵學童考100分活動已經辦了18年，今年特別選在學童剛結束段考的周末舉行，讓學童接著開心迎新年，並且邀請到球星曹錦輝提供50顆親筆簽名球贊助，及羅廷瑋議員協助宣傳，希望能造福、鼓勵更多的學童。

國民黨市議員羅廷瑋指出，獎勵學童好好念書是相當有意義的活動，他的服務處之前在選舉期間，租用了冰淇淋機同樣提供給考試成績優異的學童，就是要鼓勵大家認真學習，希望藉此教育孩子努力付出是可以得到收穫的概念。

現場曹錦輝應小球迷們要求紛紛合影，一位張姓爸爸帶著肢體障礙的兒子，活動前就趕來排隊，希望父子倆可以與曹合影，並請曹在棒球手套簽名，江姓老闆不藏私趕緊拿出他的曹錦輝私房簽名球送給孩子，讓父子倆好開心，場面相當溫馨。