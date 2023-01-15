有些人長期有腰痛的毛病，老是擔心腎臟出問題，對此，中醫師詹景琦在臉書粉專發文指出，大部分的腰痛屬於肌肉、韌帶的損傷，和腎臟並沒有關係；不過他也點名6類人要格外注意，容易因為氣血精氣變少，導致腎虛腰痛。

詹景琦表示，常見的腰痛有兩大主因，最容易得到慢性腰痛的族群往往因為固定姿勢太久，腰部的肌肉和韌帶長期處在緊繃的狀態，影響循環，導致腰部膀胱經絡的氣滯血瘀。其次是在沙發或床上側躺著滑手機，小心突然爆發急性腰痛，因為不正確的姿勢會加重腰部的負擔，如果造成腰部的肌肉拉傷和韌帶扭傷，引起急性腰痛，就是我們常說的「閃到腰」。

詹景琦也提到，腎是身體精氣的來源，腎氣充足的人，體力好、活力充沛，臉色好、又有光澤，而且筋骨強健，不容易受傷、也不會常常身體痠痛；可是如果工作過勞、熬夜晚睡、飲食不當、性生活過度、長期精神壓力大，還有年老體虛的衰退，這些情況也很容易變成腎虛的體質，因為這時體內的氣血精氣變少了，沒有辦法好好滋養腰部的筋骨，才會導致腎虛腰痛。

最後，詹景琦分享兩招保養腰部：

1、托天伏地

慢慢下腰，直到無法彎下去，這時不需向下用力，兩手臂和頭頸部都放鬆。慢慢起身，雙手保持伸直但不需用力，直到上身站直。重複這個動作10次。

2、轉腰輕拍

身體左右旋轉，帶動兩手拍打，很像小時候孩子玩的搖鼓一樣，兩手一前一後揮動，前手輕拍下腹，後手輕拍腰臀，當手臂拍到身體後，立即向反側旋轉，這個動作重複30次。