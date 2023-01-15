台大林管處長蔡明哲，主持鳳麓茶馨茶花展開幕。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

台大林管處「鳳麓茶馨茶花展」15日在鳳凰自然教育園區開幕，展期至1月29日，展出國內外各種珍稀茶花品種，還有百餘盆高貴典雅的茶花盆景爭奇競豔，歡迎民眾白天賞花喝好茶，晚上逛南投燈會。

鳳麓茶馨茶花展開幕，由台大林管處長蔡明哲主持，南投縣副縣長王瑞德，台灣大學主任祕書王大銘、生物資源暨農學院院長盧虎生，縣議員蔡孟娥、鹿谷鄉長邱如平都到場致意。

王瑞德表示，鹿谷鄉自然環境得天獨厚，台大林管處用心管理經營，更推動有機農業，帶動地方產業發展，鳳凰自然教育園區內不只有茶，更培育300多種不同品系的茶花，也是國內重要的茶花基地。

蔡明哲表示，「鳳麓茶馨茶花展」已舉辦16年，台大為善盡大學社會責任及實踐聯合國永續發展目標，將茶園打造成有機茶及茶花基地，推動茶花產業、有機茶推廣示範區、台灣山茶復育推廣利用等茶產業轉型輔導策略，發揮影響力帶動地方農業，朝有機友善方向邁進，將鹿谷茶產業推向另一高峰。

蔡明哲表示，此次茶花展感謝中華民國茶花學會、新竹縣市茶花園藝研究學會、新竹縣市茶花產銷班，及鹿谷鄉茶花農共同合辦茶花展，為茶花產業注入創意活水。

茶花展結合勞動部勞動力發展署，由該署國際技能競賽花藝設計國手團隊隊長古文旻及姚哲輝培訓老師布展，以鳳凰自然教育園區緊鄰的鳳凰山脈為概念發想，利用枯山水的「侘寂」意境，選取乾燥花材及老化茶樹為創作素材，賦予新生命，有如浴火鳳凰重生。