民進黨黨主席今補選投票，嘉義市黨員投票率僅1成2，寫歷來最低。（民進黨嘉義市黨部提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義市黨部主委、市議員黃露慧今到場投票，事前也發簡訊催票。（民進黨嘉義市黨部提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨黨主席今補選投票，稍早嘉義市結果出爐，具選舉資格4990名黨員，今只有605人出來投票，統計後有效票604票，整體投票率僅1成2，幾乎是嘉義市民進黨主席選舉有史以來，投票率最低的一次。

民進黨嘉義市黨部設於博愛國小禮堂的投票所，至中午的投票率還不到8成，至下午4點投票結束，也只有12％，市黨部指出，因候選人只有副總統賴清德1人無競爭、篤定當選，本來就會影響投票率，加上除賴副總統有電話錄音呼籲投票，黨部主委黃露慧發簡訊催票外，幾乎沒有動員，可能因此導致投票率低迷。