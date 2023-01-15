Lulu（右）哽咽回憶好姐妹朱俐靜生前對她的關心，讓曾寶儀也忍不住拭淚。（公視提供）

Lulu（黃路梓茵）日前在主持的公視旗艦音樂歌唱節目《姐妹們的音樂萬萬歲》中錄製「最想唱的首歌」時，她特別選唱好姐妹朱俐靜的〈不完美的完美〉，她分享朱俐靜生前對她的關心，忍不住哽咽，也讓主持搭檔曾寶儀忍不住拭淚。

Lulu說朱俐靜在發最後一張專輯《來日方長》時得知罹患乳癌，Lulu以「胞胎妹妹」的身分陪朱俐靜上節目宣傳這張專輯，她哽咽地說：「Miu（朱俐靜）跟寶儀姐和我都一樣，都要把事情做到最好，生活中沒有填滿工作，就覺得好像哪裡怪怪的，所以這張專輯中寫了很多歌，像〈不完美的完美〉，好像不用做到百分之百完美也是ok的。」

她接著表示朱俐靜在人生最後的幾個月，還是會提醒她，要記得去做健康檢查，要每天都要過得很開心，「好像她比較擔心我，姐姐還一直關心我，叫我不要忘了自己。」這讓Lulu覺得很幸運在工作上遇到像家人般的同儕，「雖然她今天已不在我們身邊，但是希望大家知道，她是個很棒的歌手，她的聲音、她在台上唱歌很漂亮的樣子，永遠在大家的心中，也希望我一邊唱的時候，她可以看著我唱這首歌。」

Lulu說朱俐靜真的很會唱，自己一定沒有她唱的好，曾寶儀拍拍Lulu的肩安慰說：「不完美的完美啊。」演唱到「這靈魂不完美的完美，不在乎多疲憊，翻越過顛簸曲折，再傻也是我，甘心情願的…」的歌詞時，Lulu終於忍不住飆淚。該集於今（15日）晚上9點在公視播出。