副總統賴清德目前參選民進黨主席，也是被看好參選2024總統的綠營首選，而針對本土派抗中保台牌的失靈，賴清德近日則批判「疑美論」。對此，前立委郭正亮今（15）日就表示，「民進黨相對於國民黨能夠提的論述就是，『我比你國民黨親美、我比你國民黨拒統』，他們就準備用這兩點來打2024」，引發討論。

在15日網路節目《風向龍鳳配》中，主持人唐湘龍指出，「我們看到賴清德在談疑美論，其實民進黨的政治基礎，是建立在催眠台灣人相信美國的基礎上面，所以台灣人對美國的懷疑，直接鬆動到的是民進黨的統治基礎，以及他繼續在台灣執政的可能性」，唐湘龍強調，「因為有美國的幫忙，才能夠讓我的民進黨壓制國民黨」。

唐湘龍更表示，而這一次的九合一選舉所產生的影響，就是「抗中保台」牌失靈的背後就是對美國承諾的不信任，而現在民進黨支持者普遍都擔心疑美論在發酵。而郭正亮則補充，因為他長期在研究民進黨的論述，因為此在這個當下，「民進黨相對於國民黨能夠提的論述就是，『我比你國民黨親美、我比你國民黨拒統』，他們就準備用這兩點來打2024」。