中油表示，高雄永安接收站峻工啟用至今已32年，輸出天然氣管線已飽和，若要增建陸上管線，有其困難性，因而規劃興建洲際接收站，以備援永安接收站，增加南部的供氣量及供氣安全。

中油強調，興建洲際液化天然氣接收站並非擴大南氣北送。選址洲際是因為它位於大林電廠旁邊，可就近供應未來大林電廠增建燃氣機組的天然氣所需。

著眼於未來南部供氣需求成長及供氣安全 ，並備援高雄永安接收站的作用，中油14日在高雄舉辦興建洲際液化天然氣接收站地方說明會。

中油指出，以台灣的燃煤及燃氣來說，燃氣產生的二氧化碳僅約為燃煤一半，且燃氣幾乎不會排放硫氧化物及粒狀污染物，目前正值空污季，相信「增氣減煤改善空污」是高雄民眾殷切的期盼。

對於民眾擔心的公共安全問題，中油強調，公司在天然氣接收站興建及管理，已累積近40年經驗，且將公共安全放在第一位，以設備及員工安全為營運最高宗旨。未來將持續與地方民眾溝通，化解疑慮、爭取支持，以維持區域和諧與共榮。