台東29位不向命運低頭的 「小太陽」獲頒普仁獎。（民眾提供）

台東29位不向命運低頭的 「小太陽」獲頒普仁獎。（民眾提供）

台東29位不向命運低頭的 「小太陽」獲頒普仁獎。（民眾提供）

靈鷲山台東中心15日在台東生活美學館舉行頒發「普仁獎」，台東有29位「小太陽」以美好的品格德行、豐富堅忍樂觀的特質脫穎而出，其中東海國中葉宣璟、寶桑國中陳沛璇入圍全國普仁獎殊榮。

靈鷲山普仁獎20年來在全台17區累計選拔出1萬720名得獎國中、小學生，這些在全台閃耀光芒的「普仁小太陽」，身處陋室逆境卻能實踐孝道、友愛手足、尊敬師長，沒有被艱困環境打倒。

今年全台1147位國中、小學生參加甄選，經過一連串嚴謹的初選、複選過程和志工實地訪問，最後967位小太陽獲獎。台東獲獎的29人中，國中組19人，國小組10人，他們沒有被艱困環境打倒，人格特質和太陽一樣溫暖、明亮，是大人世界中的小巨人。

下午的頒獎典禮，由寶桑國中銅管五重奏熱鬧開場，入圍全國普仁獎的葉宣璟、陳沛璇代表上台致詞，議長吳秀華、台東市長陳銘風、到場見證「普仁小太陽」翻轉逆境的生命故事，最後小太陽向家人感恩奉茶，謝謝彼此一路走來的努力和艱辛。