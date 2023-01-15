全台最大校園屏科大辦接力賽，多位明星參賽。(屏科大提供)

以結合永續發展與生態特色為名的亞瑟士接力賽，隨著疫情解封和跑季復甦，2023年與全台單一校園最大的屏科大合作，共同舉辦「2023 ASICS RELAY亞瑟士接力賽」，今年參與組數高達320組，總跑者數1280人，15日早上7點鳴槍開跑。

賽事路線環繞在屏科大校園內，跑者除沐浴於媲美國家公園的校園美景中，活動亦結合戶外探索體驗及相關生態特色之旅。

屏科大校長張金龍表示，「亞瑟士接力賽」選定屏科大舉行，歡迎各位選手的到來，屏科大是全國排名第一的綠色大學，也是校地面積最大的學校，環繞一圈5公里，每年校慶都會在校內舉辦校園路跑和健走活動。

此次賽事總公里數為20.4公里，以背帶接力，每隊由4人跑者組隊，其中需包含1位女性參賽，每人完成約5公里，其中參與賽事的明星有林敬倫、潘君侖、張瀚元、林昀希、鐵人三項一哥張團畯及就讀於屏科大休閒運動健康系鐵人三項選手張綺文等。

路線設計以校園著名的美景打卡點，包括楓香成蔭的學府大道、情人坡牧草卷景觀區等，感受遼闊景觀與舒適氣候，結合跑步與旅行的樂趣，期待跑者在校園美景中，享受跑步接力賽事的趣味。