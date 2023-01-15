112學年度大學學測今（15）日結束，第三天考完數學及社會科後，考生終於如釋重負，也期待能獲得理想成績，《中時新聞網》連日整理各科試題解答，供考生比對答案。各科解答由得勝者教育協會提供。

112學年度大學學測 數學A試題解答

補教老師解析指出，今年學測數學Ａ題目回歸正軌，敘述很清楚，考生應該都看得懂，比去年容易作答，是一份難易度很好的考題，考生以幾何題決勝負。補教預估今年數學Ａ頂標前標分別為12級分、10級分，均比去年提高2級分。

112學年度大學學測 自然科試題解答

補教老師表示，今年自然科試題，物理、化學及生物等領域都比去年難，僅地球科學簡單一點，整體來說，自然科預估頂標13級分、前標11級分，皆比去年降1級分。

112學年度大學學測 英文科試題解答

補教老師說，今年英文科第一大題考的40個字彙中，僅28個是屬於level 4以內，其他都是偏難的的level 5或level 6，對考生答題上造成挑戰。此外，今年英文科選擇題及單選題，題目比往年長，不容易作答。但預估5標卻不會變，頂標、前標分別落在13級分、12級分。

112學年度大學學測 國文科試題解答

全國教師會解析指出，今年學測國文綜合科題目結合時事、融入跨領域知識、選材具創新度，但整體中間偏難，課外題材過多。

112學年度大學學測 數學B試題解答

高中數學老師分析，整份試題敘述簡單明確，且計算量適中，能有效測驗出學生是否具備基本概念，估計底標甚至平均可能提高1級分。

112學年度大學學測 社會科試題解答

全中教表示，今年學測社會科的公民與社會科考題中偏易，選項不難理解，與過往考試重點差異不大。整體來說，基本概念不難，圖表偏少，手寫題只需擷取文本，學生只要能耐心閱讀，掌握重點即可作答成功。