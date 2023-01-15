由許光漢、林柏宏湊對主演的動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，將在2月10日上映，本月14日、15日搶先推出台中、台南、高雄4場「吳毛府家宴場」特映會，開賣不到1小時，近千張票券立即秒殺完售，導演程偉豪也率領演員許光漢、林柏宏、馬念先連兩天直奔中南部與粉絲們見面。

這次特映活動有扮裝主題設定「大面積紅色元素」，滿場觀眾都精心打扮，穿西裝、禮服觀影，還有人全身貼滿紅包袋，影廳秒變婚禮現場囍氣洋洋，甚至有遠從韓國飛來的粉絲拿出事前準備好的布條、翻譯字卡，向主演們表達對電影的喜愛。

另逢尾牙時節，電影粉專最新發布女主角王淨的「尾牙宣導影片」，她以電影裡分局警花造型現身，搞笑提倡「冥婚反悔零容忍」，影片最後，她撿起一個紅包，打開看完裡面的冥婚對象照片，倒抽一口氣且表情尷尬說：「不好意思，這個我不行。」趕緊把紅包丟回地上，並祝福大家尾牙抽到心中大獎。