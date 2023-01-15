嘉義縣紅十字會助學圓夢相見歡活動，特別表揚學生給予助學金。（呂妍庭攝）

今天活動也獲得善心人士和團體贊助大量物資。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁特別帶來鴻兔大展紅包，讓活動多了幾分年味。（呂妍庭攝）

嘉義縣紅十字會推展弱勢學生助學圓夢計畫邁入第17年，至今扶助逾315名學生及家戶，讓孩子們無憂完成國小、國中學業，今紅十字會舉辦相見歡團圓餐會，嘉義縣長翁章梁特別帶來鴻兔大展紅包，讓活動多了幾分年味，學童與扶助人的相聚更顯意義。

今天的相見歡活動以「善與愛同行」為主題，學童把內心的感謝寫在卡片上，象徵感恩搭載著活動，傳遞給每個善心人士，現場也特別表揚績優志工夥伴，感謝他們無論是災時物資整備或協助社工推動社會救助、急救訓練等各方向的投入。

嘉義縣紅十字會會長陳宏基說，感謝縣府、社會局及慈善團體，以及扶助人的支持，讓紅十字會得以陪伴圓夢學童一同成長，也感謝財團法人九華山地藏庵、勝一化工董事長孫靜源、社團法人嘉義市嘉邑行善團、董事長蔡惠櫻等扶助人及善心人士捐助團圓餐，因為這些無私的付出，才讓相見歡更加完美有愛，未來紅十字會繼續秉持左手救災扶貧、右手助學圓夢的初衷，讓愛與關懷力量繼續傳遞。

翁章梁表示，相見歡每年一聚，並且透過不間斷的服務讓大家在年節前感受溫馨氣氛、鼓勵彼此，更感謝社會善心溫暖不斷，嘉義縣有這良善與愛的美好循環，都要感謝各界資源的協助，讓縣內的弱勢家戶受惠。

社會局指出，透過相見歡讓學童、家長與扶助人當面互動，讓圓夢家庭感念他人用心付出，尤其今年也有圓夢學童畢業後回來當志工，形成善的循環，更落實助學圓夢的初衷，教導孩子保有良善，讓善與愛同行。

今天活動也獲得善心人士和團體贊助，包括顏俊汀、顏俊榮捐贈300斗白米、光泉股分公司贊助60箱活動飲品、嘉義縣廚師業職業工會愛心社共同募集1000元愛心年菜65分，另嘉義縣家畜疾病防治所、嘉義縣獸醫師公會、久普實業有限公司、禾蛋蛋品股份有限公司、大成長城企業股份有限公司、極品人妻、羅富國董事長、台灣寶蝦生態友善養殖場、翊鑫漁業產銷班、蝦覓世界、嘉義縣養殖漁產生產合作社、黃氏鮮蝦等共同募集價值3000元年節禮盒共68分，以及小綠愛心爆米花捐贈80罐爆米花。