民進黨九合一大選挫敗後，蔡英文總統隨即辭去黨主席一職，由賴清德副總統參選，15日進行黨主席補選投票，高雄市的投票率為10.21％，由於賴清德接棒黨主席事關重大，將會牽連到民進黨大挫敗後的黨內改革，高雄市民進黨黨部主委許智善在開票後表示，相信在賴主席的帶領下，民進黨一定會再重新站起來。

此次民進黨主席補選為同額參選，賴清德篤定當選，但賴清德接任黨主席對於民進黨內部來說事關重大，賴清德將會面對此次挫敗的黨內大改革，因此賴清德也不停喊話，期盼能獲得高投票率；代理黨主席陳其邁也站在同一條船上，不斷呼籲高雄市黨員出門投票，表達基層心聲。

根據高雄市民進黨部統計，高雄市黨員有5萬8986名，為全台灣黨員數的最高的縣市，有效票數則為5萬654票，但開票結果出爐後，高雄市投票率僅有10.21％，票數為5161票，應證了15日早上高雄市黨部的預測「投票率應不會太高」的看法。

高雄市民進黨主委許智善表示，恭喜賴清德當選民進黨第17屆的民進黨主席，相信在賴主席的帶領下，民進黨一定會再重新站起來，也會把過去清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，以及綠色執政、品質保證的招牌重新擦亮，把它擦的「金金金」。