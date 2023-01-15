民進黨主席補選，在僅一位候選人、已篤定當選前提下，加上投開票所縮減，使得屏東黨員投票率僅2成4，前屏東縣長潘孟安下午完成投票後，在臉書上表示，「我們必須團結一心，加速改革腳步、更積極傾聽人民聲音，完成人民的期待」！

潘孟安表示，民主制度的茁壯，除了日常生活中的公共論辯外，更仰賴選民透過投票行為，展現自身意志，以形塑體制的變革、因應時代變遷。

去年底期中選舉，民進黨遭逢大敗，蔡總統毅然辭去黨主席職位領銜喚起改革，民主進步黨必須迅速重整，以回應社會呼喚。

而今天，是民主進步黨第17屆黨主席補選投票日，由賴清德副總統同額競選，自己也參與投票，表達身為選民的意志。

過去，民進黨不是不曾在戰場上折戟沉沙，也一度遭逢社會強烈的否決，但每一次失敗，民進黨人總能記取教訓，調整政治向量，更適切的趨同眼下選民需求，並調和自身的改革理念。

潘孟安強調，身為民主進步黨從政黨員，近30年由鄉民代表一路走來，見證過，也參與過無數地方、中央黨職選舉，每一次選舉都是為了更適當的回應社會對民進黨的期待，民進黨也緩慢而堅定的戮力向前，只為讓自身強壯不折，足能承載千萬人的理想。

今天投票時的心情，與當年那個年華正盛的少年家一樣，因著對黨的理念、黨綱的肯定，為著對黨的社會義務的認同。

希望藉由自己小小的力量，透過大家的選擇，變成可以推動改變的巨大力量，讓自己所處的這塊土地變的越來越好！尤其，現在的台灣有更需要面對的國政問題，沒有時間等待，我們必須團結一心，加速改革的腳步、更積極的傾聽人民的聲音，完成人民的期待。